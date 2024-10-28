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Samsun'da 23 Yıl 6 Ay Hapis Cezası ile Aranan Firari Yakalandı

Samsun'da 23 Yıl 6 Ay Hapis Cezası ile Aranan Firari Yakalandı
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Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.Ç.'yi yakaladı. Şahıs, 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma ve hırsızlık' suçlarından aranıyordu ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da 23 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan firari, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda İlkadım ilçesinde S.Ç. yakandı. Yapılan araştırmada S.Ç.'nin "birden fazla kişi tarafından silahla yağma ve hırsızlık" suçlarından 23 yıl 6 ay hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Samsun Adliyesine sevk edilen S.Ç., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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