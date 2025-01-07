Samsun'da 20 Bin Adet Makaron ve 25 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından 20 bin adet makaron ve 25 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Yakakent ilçesinde Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince düzenlenen uygulamada, bir araçta yapılan aramada 20 bin adet makaron, 25 kilo kaçak tütün ve 5 adet bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN