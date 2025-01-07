Samsun'da 20 Bin Adet Makaron ve 25 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Samsun'un Yakakent ilçesinde polis ekipleri gerçekleştirdikleri uygulama sırasında bir araçta 20 bin adet makaron, 25 kilo kaçak tütün ve 5 adet bıçak ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da polis tarafından 20 bin adet makaron ve 25 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Yakakent ilçesinde Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince düzenlenen uygulamada, bir araçta yapılan aramada 20 bin adet makaron, 25 kilo kaçak tütün ve 5 adet bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa