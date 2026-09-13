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Samsun’da 2 otomobile çarpıp savrulan araç duvara çarptı: 3 yaralı

Samsun’da 2 otomobile çarpıp savrulan araç duvara çarptı: 3 yaralı
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Samsun’da bir otomobile ve ardından yol kenarındaki otomobile çarpıp kaldırımı aşarak bahçe duvarına çarpan araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Samsun'da bir otomobile ve ardından yol kenarındaki otomobile çarpıp kaldırımı aşarak bahçe duvarına çarpan araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Ihlamur Bulvarı'nda meydana geldi. Murat Karadaş yönetimindeki 55 AOT 343 plakalı otomobil, Zafer Kırbıyık idaresindeki 55 BCG 07 plakalı otomobile sağ ön çamurluk kısmından çarptı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu savrulan 55 AOT 343 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan park halindeki 61 VU 708 plakalı otomobile, ardından kaldırımdan aşarak bir iş yerinin önündeki bahçe duvarına çarptı.

Kazada sürücü Murat Karadaş ile aynı araçta bulunan Emre Alkan ve Ferdi Yılmaz yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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