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Samsun'da 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü ve 2 kişi yakalandı

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Samsun'da 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü ve 2 kişi yakalandı
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Samsun'da kasten öldürmeye teşebbüsten 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü, saklandığı evde beraberindeki 2 kişiyle yakalandı. Evde 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 42 sentetik ecza ve çok sayıda fişek ele geçirildi, 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü ile beraberindeki 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Şahısların saklandığı ikamette 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 42 sentetik ecza ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürmeye teşebbüs ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranan U.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda U.B'nin saklandığı adres tespit edildi. Cinayet bürosu ekipleri söz konusu adresi operasyonu düzenledi. U B ile birlikte saklandığı evde bulunan N.A. ve S.K. yakalanarak gözaltına alındı.

İkamette yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 42 sentetik ecza, 13 adet 9 mm çapında fişek, 3 adet 7x65 mm çapında fişek, 9 adet 6x35 mm çapında fişek ve 4 adet 12 kalibre fişek ele geçirildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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