Samsun'da 14 Yaşındaki Çocuğa Bıçaklı Saldırı

Samsun'da 14 Yaşındaki Çocuğa Bıçaklı Saldırı
Güncelleme:
Bafra ilçesinde, kapıyı açan 14 yaşındaki E.Ş., bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli için polis ekipleri çalışma başlattı.

Samsun'un Bafra ilçesinde evinde zil çalınca kapıyı açan 14 yaşındaki bir çocuk, uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

Olay, Emirefendi Mahallesi Hasan Çakın Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan E.Ş. (14), evin zili çalınca kapıyı açtı. Bu sırada kapıda bulunan E.D. (14), E.Ş.'nin baldırına bıçakla saldırdıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan E.Ş., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
