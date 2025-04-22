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Samsun'da 1 Ton 300 Kilo Kaçak Midye Ele Geçirildi

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Samsun'da gerçekleştirilen denetimlerde, bir araçta yapılan aramada 1 ton 300 kilogram kaçak midye ele geçirildi. Ele geçirilen midyeler, doğal dengeyi korumak adına denize bırakıldı. Olayla ilgili bir kişiye idari para cezası verildi.

Samsun'da 1 ton 300 kilo kaçak midye ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından 1 ton 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen koordineli denetim çalışmaları sırasında, Kavak ilçesi Hacılı mevkiinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 ton 300 kilogram kaçak avlanmış kum şırlanı (midye) ele geçirildi. Doğal dengeyi korumak amacıyla, ele geçirilen midyeler yeniden denize bırakıldı. Olayla ilgili olarak bir şahıs hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında işlem yapılarak, 37 bin 770 TL idari para cezası uygulandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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