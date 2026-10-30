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Samsun-Çorum yolunda panelvan tıra arkadan çarptı, sürücü yaşamını yitirdi

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Çorum'da Samsun-Çorum kara yolunda panelvanın tıra arkadan çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'da meydana gelen kazada tıra arkadan çarpan panelvan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun-Çorum kara yolunda Hasan Basri Teke (39) yönetimindeki 55 AVA 998 plakalı panelvan araç, aynı istikamette seyir halinde olan K.Y. idaresindeki 16 CCN 797 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü Teke hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Teke'nin cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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