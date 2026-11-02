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Samsun Canik'te yangın çıkaran kişi, eş ve kızına ölümle tehdit iddiasıyla tutuklandı

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Samsun Canik'te yangın çıkaran kişi, eş ve kızına ölümle tehdit iddiasıyla tutuklandı Haber Videosunu İzle
Samsun Canik'te yangın çıkaran kişi, eş ve kızına ölümle tehdit iddiasıyla tutuklandı
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Samsun Canik'te eşi ve kızını ölümle tehdit ettiği öne sürülen şahıs, eşi ve kızının evden ayrılmasının ardından evde yangın çıkardı. Gözaltına alınan şüpheli, yangının devrilen elektrikli ısıtıcıdan çıktığını savunmasına rağmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı eşini ve kızını ölümle tehdit ettiği öne sürülen şahıs, eşi ve kızının evden ayrılmasının ardından evde yangın çıkardı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 52 yaşındaki R.S., ailevi sorunlar nedeniyle 26 yıllık eşi, 2 çocuk annesi A.S. (51) ve kızı İ.S. (23) ile tartıştı. Tartışma sırasında eşini ve kızını ölümle tehdit ettiği öne sürülen R.S., eşi ve kızının evden ayrılarak yakınlarının yanına gitmesinin ardından evi ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayın ardından R.S., Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen R.S., eşinin ve kızının evi terk ederek kayınpederinin evine gittiğini, kendisinin evi yakmadığını savundu. Yangının devrilen elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığını iddia eden şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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