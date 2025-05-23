Samsun Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Samsun Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda C.A. isimli şahıs, üzerinde ve ikametinde bulunan uyuşturucu maddelerle birlikte tutuklandı. Yapılan aramalarda 70 gram sentetik kannabinoid ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Kemalpaşa Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, C.A. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 70 gram sentetik kannabinoid, 1 gram metamfetamin ve 1 adet metamfetamin içeren uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesi'nde tutuklandı. Tutuklanan şahıs Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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