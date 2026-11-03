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Samsun Atakum'da uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

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Samsun Atakum'da uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı Haber Videosunu İzle
Samsun Atakum'da uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi, bonzai ham maddesi, sentetik ecza ve hassas teraziyle yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişi, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri takip ve çalışmalar sonucunda B.B.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Düzenlenen çalışma sonucu bonzai ham maddesi, sentetik ecza ve hassas terazi ile yakalanan B.B., gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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