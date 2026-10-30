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Samsun Atakum'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 99 gram bonzai ham maddesi bulundu

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Samsun Atakum'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 99 gram bonzai ham maddesi bulundu
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir ikamete düzenlenen operasyonda 1 kilo 99 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 27 sentetik ecza hapı ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Ele geçirilen ham maddeden yaklaşık 33 kilogram bonzai üretilebileceği değerlendirildi, soruşturma sürüyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 1 kilo 99 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 27 sentetik ecza hapı ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında İncesu Yalı Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenlendi. İkamet ve eklentilerinde yapılan aramada 7 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 enjektör, kutu içerisinde 27 sentetik ecza hapı, 15 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği, 9 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 180 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği, 50 adet 9 milimetre çapında kurusıkı tabanca fişeği ile 1 kilo 99 gram bonzai (sentetik kannabinoid) ham maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen bonzai ham maddesinden yaklaşık 33 kilogram bonzai üretilebileceği değerlendirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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