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Samsun Atakum'da anız dumanı kısa süreli paniğe yol açtı, yangın sanıldı

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Samsun Atakum'da anız dumanı kısa süreli paniğe yol açtı, yangın sanıldı
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Samsun'un Atakum ilçesinde Ankara yolu Sarıışık mevkisindeki bir evin bahçesinde yakılan anızdan yükselen dumanlar, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı. Dumanları görenler yangın çıktığını düşünürken, dumanların anız yakılmasından kaynaklandığı öğrenildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir evin bahçesinde yakılan anızdan yükselen dumanlar, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.

Olay, Ankara yolu Sarıışık mevkisinde meydana geldi. Bir evin bahçesinde yakılan anızdan yükselen dumanları görenler, yangın çıktığını düşündü. Dumanların anız yakılmasından kaynaklandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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