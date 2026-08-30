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Fındık İşçilerinin Çadırlarını Sel Vurdu

Fındık İşçilerinin Çadırlarını Sel Vurdu
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Samsun'un Tekke köyünde fındık toplamak için bulunan Şanlıurfalı mevsimlik tarım işçilerinin çadırları, şiddetli yağış sonucu sel sularına teslim oldu. İşçiler zor anlar yaşarken, bazı eşyalar zarar gördü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Samsun'un Tekke köyüne fındık toplamak için giden mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlar, etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel sularına teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan sağanak yağış kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi. Fındık sezonu için Samsun'a giden işçilerin konakladığı çadırların bulunduğu alanda su baskını yaşandı.

Çadırların yağmur suları altında kalması nedeniyle işçiler zor anlar yaşarken, bazı eşyaların da zarar gördüğü öğrenildi.

Yağış sırasında çadır alanında büyük panik yaşanırken, işçiler yağmurun dinmesini ve suyun çekilmesini bekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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