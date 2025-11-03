Samia Suluhu Hassan, Tanzanya'nın İlk Kadın Cumhurbaşkanı Olarak Göreve Başladı

Tanzanya'da 29 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini oyların yüzde 97,6'sını alarak kazanan Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan yemin ederek göreve resmen başladı.

Geçtiğimiz hafta şiddetli protestolara sahne olan Tanzanya'da yeni dönem başladı. Ülkede 29 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini oyların yüzde 97,6'sını alarak kazanan Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, idari başkent Dodoma'daki askeri üste düzenlenen törende yemin ederek, resmen göreve başladı.

Tanzanya'da seçim

Tanzanya'da 2015-2021 yılları arasında ilk kadın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapan Samia Suluhu Hassan, dönemin Cumhurbaşkanı John Magufuli'nin 2021'de kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından yerine gelmiş ve ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olmuştu. Ülkede 29 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi yarışında iki büyük muhalefet partisinin ana adaylarının diskalifiye edilmesinin ardından protestolar patlak vermişti. Göstericiler bazı devlet binalarını ateşe verirken, polis göz yaşartıcı gaz ve ateşli silah kullanarak müdahale etmişti. Ana muhalefet partisi, protestolarda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini savunmuş, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi ise en az 10 kişinin öldüğüne dair güvenilir raporlar bulunduğunu açıklamıştı. Hükümet ise ölü sayısını "aşırı abartılı" olarak nitelendirmişti. Tanzanya'nın bağımsızlığından bu yana iktidarda olan Devrim Partisi'nin (CCM) adayı ve mevcut Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, katılımın düşük olduğu cumhurbaşkanlığı seçimini oyların yüzde 97,6'sını alarak kazanmıştı. - DODOMA