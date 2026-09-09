Samandağ’da evin elektrik şalterinde çıkan yangın söndürüldü
Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir evin elektrik şalterinde çıkan küçük çaplı yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evin elektrik şalterinde çıkan küçük çaplı yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın, Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin elektrik şalterinde çıkan yangın üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, gerekli emniyet tedbirleri sağlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı