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Karaman'da Saman Yüklü Tırda Yangın

Karaman'da Saman Yüklü Tırda Yangın
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Karaman'da seyir halindeki saman balyası yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karaman'da seyir halindeki saman balyası yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan S.A. idaresindeki 42 ADE 299 plakalı saman balyası yüklü tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını gören diğer tır sürücüleri de meslektaşlarının yardımına koşarak dorsenin tırdan ayrılmasına yardımcı oldu. Olay yerine gelen trafik ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alarak trafiği kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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