Hayrabolu'da Saman Yangını: Traktör Kullanılamaz Hale Geldi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde saman balyası yüklü römorkta çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında traktör kullanılamaz hale gelirken, römorkta bulunan saman balyaları tamamen yandı.

Yangın, Hayrabolu-Malkara çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki traktöre bağlı saman balyası yüklü römorkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede römorku ve traktörü sararken, çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında traktör kullanılamaz hale gelirken, römorkta yüklü bulunan saman balyaları tamamen yanarak kül oldu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı