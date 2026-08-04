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Hayrabolu'da Saman Yangını: Traktör Kullanılamaz Hale Geldi

Hayrabolu'da Saman Yangını: Traktör Kullanılamaz Hale Geldi
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde seyir halindeki traktöre bağlı saman yüklü römorkta yangın çıktı. Alevler traktöre sıçradı, traktör kullanılamaz hale gelirken saman balyaları küle döndü. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, çıkış nedeni araştırılıyor.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde saman balyası yüklü römorkta çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında traktör kullanılamaz hale gelirken, römorkta bulunan saman balyaları tamamen yandı.

Yangın, Hayrabolu-Malkara çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki traktöre bağlı saman balyası yüklü römorkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede römorku ve traktörü sararken, çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında traktör kullanılamaz hale gelirken, römorkta yüklü bulunan saman balyaları tamamen yanarak kül oldu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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