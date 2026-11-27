Suriye'nin başkenti Şam'da, 27 Kasım 2024'te başlayan ve Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan Saldırganlığı Caydırma Operasyonu'nun ikinci yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin üzerinden neredeyse 2 yıl geçti. Başkent Şam'da, 27 Kasım 2024'te başlayan ve 8 Aralık'ta Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan Saldırganlığı Caydırma Operasyonu'nun ikinci yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Şam Valiliği tarafından organize edilen yürüyüş, Emevi Meydanı'ndan başlayıp Emevi Camii'nde sona erdi.

Her yaştan binlerce Suriyelinin katıldığı yürüyüşte, katılımcılar ulusal marşlar ve şarkılar eşliğinde özgürlük sloganları attı. Yürüyüşün düzenli ve güvenli şekilde ilerlemesi için sivil savunma ekipleri ile gönüllü gruplar sahada görev aldı. Bu yürüyüş, Şam'da ulusal bayram kutlamalarının ilk adımlarından biri olarak görülüyor.

"Uzun zamandır bu günün gelmesini hayal ediyordum"

Yurt dışından dönüş yapan vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşte, 30 yılı aşkın süredir gurbette yaşadığını ifade eden Raafat El-Seyyid, "Bu gün benim için çok şey ifade ediyor. 30 yıldan fazla süredir gurbetteydim. Uzun zamandır bu günün gelmesini hayal ediyordum, şükürler olsun ki geldi. Özgürlüğümüze kavuştuk ve artık aidiyet hissedebiliyoruz. Eskiden ülkeye girişler zorlaştırılır, çıkışlar kolaylaştırılırdı; maalesef aidiyet duygusu yaşayamıyorduk. Bugün ise elhamdülillah hem aidiyeti hem sevinci hissediyoruz, burası bizim ülkemiz" dedi.

"Şükürler olsun eski rejimden kurtulduk"

Uzun yıllar Türkiye'de yaşadığını belirten gençlerden Leys El-Ağa ise, "İstanbul'da 15 yıl kaldım. Etkinlik bugün ilk başladığı anda buraya geldim; özgürlük için düzenlenen bir etkinlik. Çok güzel geçiyor, herkes seviniyor; şükürler olsun eski rejimden kurtulduk. Çok güzel bir gündü, her şey yolunda, herkes kutlama yapıyor. Etkinlikler şimdiden başlıyor ve 8 Aralık'a kadar devam edecek" dedi.

"Bu gün geldi ve şükürler olsun onlarla kutladım"

Suriye'nin özgürleştiği dönemde Mısır'da bulunduğunu söyleyen Lin El-Seyyid de memleketindeki kutlamalara katılmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Suriye özgürleştiğinde burada değildim, Mısır'daydım. İnsanların kutlama yaptığını görünce 'Keşke gelip onlarla birlikte kutlasam' diyordum. Bu gün geldi ve şükürler olsun onlarla kutladım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı