Salıncakta eğlenen çocuk maganda kurşunuyla bir anda kanlar içinde kaldı

- Salıncakta eğlenen çocuk bir anda kanlar içinde kaldı 12 yaşındaki çocuk hobi bahçesinde oynarken tek yorgun mermi ile hem kafasından, hem de yüzünden yaralandı Oğlu kanlar içinde kalan baba düğün sahiplerine seslenerek: "Birilerinin eğlencesi bizim matemimiz olabilirdi" Afyonkarahisar'da...

- Salıncakta eğlenen çocuk bir anda kanlar içinde kaldı

12 yaşındaki çocuk hobi bahçesinde oynarken tek yorgun mermi ile hem kafasından, hem de yüzünden yaralandı

Oğlu kanlar içinde kalan baba düğün sahiplerine seslenerek:

"Birilerinin eğlencesi bizim matemimiz olabilirdi"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 12 yaşındaki bir çocuk ailesi ile birlikte gittiği hobi bahçesindeki salıncakta oturduğu sırada düğün magandalarının açtığı ateş sonucue tek yorgun mermi ile hem kafasından, hem de yüzünden yaralandı. Oğlunu kanlar içinde görünce büyük korku yaşadıklarını belirten baba ise 'Birilerinin eğlencesi bizim matemimiz olabilirdi' diyerek duruma tepki gösterdi.

Olay, önceki hafta sonu kent merkezi Yenice mahallesindeki hobi bahçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Mehmet Ali Birsen, karısı ve iki çocuğuyla birlikte hobi bahçelerine gitti. Baba bahçeyle ilgilenirken 12 yaşındaki oğlu B.B., ise bahçe salıncağında eğlenmeye başladı. Bu sırada çevrede yapılan düğünlerden birinde havaya ateş açıldı. Silah sesini duyduktan kısa bir süre sonra ise salıncakta oturan B.B., çığlık atarak yere düştü. Birsen ailesi çocuklarının yanına koşup yüzüne baktıklarında kanı görünce adeta büyük bir şok yaşadı. Aile üyeleri küçük çocuğu apar topar yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Burada yapılan muayenede B.B.,'nin kafası ve yüzünden vurulduğu tespit edildi. Olay sonrası aile üyeleri polise giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine gelen polis ekipleri B.B.'nin yaralanmasına neden olan mermiyi hobi bahçesinde buldu. Polis ekipleri ardından çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler silahı ateşleye şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

"Işık tuttuğumda sol tarafından ciddi bir şekilde kan geldiğini gördüm"

Olayla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan baba Mehmet Ali Birsen, oğlunu kanlar içinde gördüğünde çok korktuklarını kaydederek, "Hafta sonu Pazar günü ayın 13'ünde hobi bahçesinde iken beş el bir silah sesi duyduk yakınlardaki düğün ya da asker eğlencesinden. Birkaç saniye sonra yanımıza mermi düştü. Büyük bir telaş içerisine baktığımız da oğlum 'canım yanıyor' diyordu. Işık tuttuğumda ise sol tarafından ciddi bir şekilde kan geldiğini gördüm. İlk müdahalesini yapıp yakındaki bir hastaneye gittik. Çok şükür gözünde, beyninde bir şey yok. Evet biz ucuz kurtardık, ama çok tehlikeli bir durum. Çok şükür ki şu an bizde bir şey yok. Birilerinin eğlencesi bizim matemimiz olabilirdi. O yüzden düğünlerde eğlencelerde bu tip olayların yaşanmaması için silah atmadan eğlence yapmayı ben insanlara tavsiye ediyorum" dedi.

"Birden kanlar akmaya başladı sol tarafımdan"

Salıncakta oturup eğlenirken bir anda acı ve kanlar içinde kalan B.B., ise olayın üstünden 1 hafta geçmesine rağmen halen yaşadığı travmayı atlatmaya çalışıyor. Olayda çok korktuğunu ifade den B.B., düğün yapanlara çağrıda da bulunarak şunları söyledi:

"Canım çok acımıştı o olay olduğunda gözlerim bulanıklaşmıştı kulaklarım çınlamıştı birden kanlar akmaya başladı sol tarafımdan. Yan baya acıdı sonra baya endişelendim. Silah atmayın, yani başka insanların bu durumda olması hiç iyi değil silahların atılmamasını istiyorum."