Salihli Kaymakamı Yangın Riskine Dikkat Çekti

Salihli Kaymakamı Yangın Riskine Dikkat Çekti
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Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, kırsal mahalleleri ziyaret ederek vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı ve kamu kurumlarıyla vatandaşlar arasında iş birliği çağrısında bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, Poyraz, Hacıhıdır, Kale, Kemer ve Kurttutan mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşları yangın konusunda uyarılarda bulundu.

Mahalle ziyaretlerine devam eden Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, kırsal Poyraz, Hacıhıdır, Kale, Kemer ve Kurttutan mahallelerini ziyaret etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Merkez Karakol Komutanı ve Adala Orman İşletme Şefinin yer aldığı ziyarette Kaymakam Güldoğan, mahalle halkını orman yangınlarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

Risk Azaltma Planı doğrultusunda orman yangınlarına karşı alınan tedbirler ve sahadaki uygulamalar yerinde inceleyen Kaymakam Güldoğan, yaz aylarında artan sıcaklıkların orman yangını riskini yükselttiğine dikkat çekerek, tüm kamu kurumlarının bu süreçte tam teyakkuz halinde olduğunu söyledi.

Vatandaşların da bu konuda hassas ve duyarlı davranmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Kaymakam Güldoğan, kamu kurumları ile vatandaşlar arasında sağlanacak güçlü iş birliğinin alınan önlemlerin etkinliğini artıracağını sözlerine ekledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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