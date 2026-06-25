Salihli Jandarma, tütün tarlasında KADES'i anlattı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı iş birliğinde, Köprübaşı ilçesinde tütün tarlalarında çalışan kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Kadınların çalıştığı tütün tarlalarını ziyaret eden ekipler, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi. Çalışma kapsamında kadınlara şiddetle mücadelede sahip oldukları haklar anlatılırken, acil durumlarda kullanılabilecek KADES uygulamasının kullanım şekli de uygulamalı olarak gösterildi.

Ekipler ayrıca Köprübaşı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret ederek kadın hizmetleri ve 6284 Sayılı Kanun kapsamında bilgilendirme yaptı. Ziyaretlerde tanıtıcı broşürler de dağıtıldı.

Kadınların hakları konusunda bilinçlendirilmesi ve şiddetle mücadelede farkındalığın artırılması amacıyla benzer çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı