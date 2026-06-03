Haberler

Manisa'da korku dolu anlar: Tüfekle ateş açtı, 5 yaralı

Manisa'da korku dolu anlar: Tüfekle ateş açtı, 5 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde tüfekle rastgele ateş açan bir kişi, 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Polis tarafından yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde tüfekle rastgele ateş açan bir kişi, 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Salihli'nin Gaziler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.C.Ç. isimli şahıs elindeki tüfekle rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği N.K., S.Ç., B.Ç., F.Ç. ve S.S. yaralandı. Olayın ardından şüpheli, suç aleti tüfekle birlikte kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi suç aleti tüfekle birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.C.Ç., "Kasten Yaralama" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha

Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti

Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar! Şarjör bitene kadar ateş etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrailli diplomata Bakan Işıkhan ve Türk heyetinden protesto! Konuşmasını tamamlayamadı

İsrailli diplomata Bakan Işıkhan ve Türk heyetinden protesto
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı

İşte F.Bahçe'nin yeni sezon formaları
Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz'dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam

Kaçak yayın yapan Selçuksports yöneticisinden akılalmaz ifade
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında

Ünlü oyuncu ile aşk tatilinde! Paylaştıkları fotoğraflar ele verdi

20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı! Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor

20 yıllık faili meçhul dosyada sır perdesi aralanıyor
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı

Aman dikkat! Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı

Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı: 6 kere...