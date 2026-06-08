Haberler

Manisa'da trafik kazası: 2'si çocuk 3 yaralı

Manisa'da trafik kazası: 2'si çocuk 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli-Alaşehir karayolu Kabazlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. (51) yönetimindeki 65 AV 818 plakalı otomobil ile M.D. (28) idaresindeki 06 EMF 853 plakalı kamyon çarpıştı. Kazayı sürücüler yara almadan atlatırken, otomobilde bulunan M.B. (38), A.A.B. (8) ve M.B.B. (16) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 ünlünün uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var

10 ünlünün uyuşturucu testi pozitif çıktı! Listede sürpriz isimler var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Somali'de beş yıldızlı otelde çok sayıda İHA ve silah ele geçirildi

Hepsi, lüks otelde ele geçirildi
Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular

Sosyal medyadan gördüler, başlarına geleceklerden habersiz gittiler
Restoranda servis ücreti şoku: Bakanlık ceza yağdırdı

Restorandaki servis ücreti tuzağına Bakanlıktan dev ceza
Yaz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor

Sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor
Evlilik teklifi büyük bir hüsranla noktalandı

Evlilik teklifi büyük bir hüsranla noktalandı
Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Kuyt için resmi açıklama

Resmi açıklama geldi!