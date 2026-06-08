Manisa'da trafik kazası: 2'si çocuk 3 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli-Alaşehir karayolu Kabazlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. (51) yönetimindeki 65 AV 818 plakalı otomobil ile M.D. (28) idaresindeki 06 EMF 853 plakalı kamyon çarpıştı. Kazayı sürücüler yara almadan atlatırken, otomobilde bulunan M.B. (38), A.A.B. (8) ve M.B.B. (16) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı