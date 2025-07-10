Salihli'de Orman Yangınlarına Karşı Seferberlik Başlatıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde orman yangınlarına karşı önlem seferberliği başlatıldı. Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, yangınlara karşı alınması gereken tedbirleri görüşmek üzere 6 mahallede vatandaşlarla bir araya geldi.

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte Manisa genelinde olduğu gibi Salihli'de de orman yangını riski sürüyor. Bu kapsamda Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Allahdiyen, Gökköy, Çamurhamamı Hacıbektaşlı, Çukuroba ve Yenipazar'da mahalle halkıyla bir araya gelerek hem mevcut durum hakkında değerlendirmelerde bulundu hem de vatandaşların görüşlerini dinledi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanı Doğukan Karaaslan, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir'in yer aldığı ziyarette Kaymakam Güldoğan, orman yangınlarına karşı tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu ifade etti.

Görüşmede ayrıca yangın durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiği, su tankerlerinin hazır bulundurulması, ihbar hattına hızlı ulaşım gibi konular da ele alındı. Vatandaşlar da yangınlara karşı bireysel olarak nasıl katkı sunabileceklerini dile getirerek sürece destek verdi. - MANİSA