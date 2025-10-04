Haberler

Salihli'de Kumar Baskını: 4 Kişiye Ceza Kesildi

Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen kumar baskınında 4 kişi suçüstü yakalandı ve toplamda 36 bin 988 TL idari para cezası uygulandı. Kahvehane sahibine de adli işlem yapıldı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında Kırveli Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, kahvehaneye baskın düzenledi. Baskında, 4 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Masada bulunan 1.400 TL para ve 32 adet iskambil kağıdına el konuldu.

Kahvehane sahibine "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynayan 4 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında kişi başı 9 bin 247 TL olmak üzere toplam 36 bin 988 TL idari para cezası uygulandı.

Salihli'de suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
