Manisa'da cezaevi çatısı uçtu, 15 hükümlü yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde fırtına nedeniyle Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun çatısının bir kısmı koptu. Bahçedeki hükümlülerin üzerine düşen parçalar sonucu 15 kişi hafif yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun çatısının uçması sonucu 15 hükümlü hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında başlayan ve kısa süreli etkili olan fırtına nedeniyle Durasıllı Mahallesi'nde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu binasının çatısının bir kısmı koptu.

Kopan parçanın bahçede bulunan hükümlülerin üzerine gelmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Hafif şekilde yaralanan 15 hükümlü Salihli'deki hastanelerde tedavi altına alındı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
