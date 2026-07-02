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Salihli'de bağımlılıkla mücadele bir kez daha masaya yatırıldı

Salihli'de bağımlılıkla mücadele bir kez daha masaya yatırıldı
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Manisa Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında, ilçede bağımlılıkla mücadele çalışmaları ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla Bağımlılık ile Mücadele İlçe Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında, ilçede bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla Bağımlılık ile Mücadele İlçe Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda özellikle gençlerin korunmasına yönelik önleyici çalışmalar, eğitim ve farkındalık faaliyetleri, risk gruplarına yönelik rehberlik hizmetleri ile ilçede yürütülen mevcut projeler ele alındı.

Bağımlılıkla mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemi vurgulanırken, sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek denetimler, bilgilendirme faaliyetleri ve planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı, karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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