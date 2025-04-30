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Salihli'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Gerçekleşti

Salihli'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Gerçekleşti
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, uyuşturucu, tütün ve davranışsal bağımlılıkla mücadelenin etkin şekilde yapılması için Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi. Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında yapılan toplantıda, kurumlar arası iş birliğinin sağlanması ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu, tütün ve davranışsal bağımlılıkla mücadelenin etkin bir şekilde yapılması ve kurumlar arası iş birliğinin sağlanması amacıyla Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı Kaymakam Ali Güldoğan Başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda bilgilendirmenin ardından Bağımlıkla Mücadele konusunda yapılan çalışmalar hakkında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sunum ve bilgilendirme yapıldı.

Toplantı, Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile son buldu.

Kaymakam Güldoğan Başkanlığındaki toplantıya paydaş kurum amirleri ve temsilcileri katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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