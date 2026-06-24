Haberler

Manisa'da abartılı egzoza 27 bin 629 TL ceza

Manisa'da abartılı egzoza 27 bin 629 TL ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis denetiminde abartı egzoz kullanan ve yetersiz ehliyetle motosiklet süren sürücüye 27 bin 629 TL para cezası kesildi, motosiklet 1 ay trafikten men edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, abartı egzoz ile çevreyi rahatsız ettiği belirlenen motosiklet sürücüsüne 27 bin 629 TL idari para cezası uygulandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Askeriye Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen bir motosiklet durdurularak kontrol edildi.

Yapılan incelemede motosiklette abartı egzoz bulunduğu ve sürücünün yetersiz ehliyetle araç kullandığı tespit edildi.

Kurallara aykırı şekilde trafiğe çıkan motosiklet 1 ay süreyle trafikten men edilirken, sürücüsüne abartı egzoz kullanımı ve yetersiz ehliyet nedeniyle toplam 27 bin 629 TL para cezası kesildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti

CHP'de kriz üstüne kriz! Bir başkan daha istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sivas’ta dev keşif: Muhtarın bulduğu 20 kiloluk mantar şaşırttı

Doğada yürüyüşe çıktı, hayatının sürpriziyle karşılaştı: Tam 20 kilo
Sergen Yalçın'ın son yayınını izleyenler çok endişelendi: Hasta mı?

Son yayınını izleyenler çok endişelendi
Üniversitelerden atılanlara af Öngören teklif TBMM'ye sunulacak

Üniversitelerden atılanlar dikkat! Teklif hazır, TBMM'ye gelecek
Samsun'da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi

Doktorların uyarısı boşa değil! Hamile kadın ATM kuyruğunda fenalaştı
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş

Feci şekilde can veren 3 genç kızın son görüntüsü! Biri dizi oyuncusu
Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın

Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın
Roma'da okuyan Türk genci şoke eden anlar! Üniversite sekreterinin duvar kağıdı şaşırttı

Roma'da okuyan Türk'ü şoke eden anlar! Sekreterin ekranındaki sürpriz