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Saldırganın kaçtığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi

3. Sayfa Haberleri

Saldırganın kaçtığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosikleti ile seyir halinde bulunan bir fitness antrenörü, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosikleti ile seyir halinde bulunan bir fitness antrenörü, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Antrenörü vurarak olay yerinden kaçan saldırganın o anları, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi otogar yakınlarında motosikleti ile seyir eden Fitness Antrenörü Recep Karakaya, önünde duran bir otomobilden inen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yolunu kesen otomobili görünce motosikletinden inerek boş araziden kaçmaya çalışan Karakaya, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin kurşunlarına hedef oldu. Karakaya olay yerinde hayatını kaybederken, olayın görgü tanıkları ise Karakaya'yı vurarak kaçan şahsı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, Karakaya'yı vurduktan sonra aracına doğru koşan kimliği belirsiz şahsın aracına binmesi de yer aldı.

Aracına binen şahıs kayıplara karışırken, polis henüz nedeni bilinmeyen cinayetle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Recep Karakaya Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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