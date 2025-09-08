Saldırgan yaralı olarak yakalanarak gözaltına alındı

Haberler

İzmir'in Balçova ilçesinde bir polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 6 kişi de yaralandı.

Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik bu sabah bir saldırı düzenlendi. 15 yaşında bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı belirtilen saldırıda, 1. sınıf emniyet müdürü ve 1 polis memuru şehit oldu, 6 kişi de yaralandı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın pompalı tüfekle koştuğu ve bir apartman boşluğuna girdiği görüldü.

Öte yandan, saldırganın yaralı olarak gözaltına alındığı bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
