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Salda Bilim Merkezi İnşaatında Yangın Çıktı

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Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü kenarında bulunan Salda Bilim Merkezi inşaatında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Elektrik kaçağı nedeniyle çıktığı düşünülen yangında Bilim Merkezinde maddi hasar oluştu.

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü kenarına yapılan Salda Bilim Merkezi inşaatında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü Beyaz Adalar kısmına inşa edilen Salda Bilim Merkezinde meydana geldi. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine Salda İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Elektrik kaçağı nedeniyle çıktığı düşünülen yangında Bilim Merkezinde maddi hasar oluştu.

Salda Bilim Merkezi, Mikrobiyal Ekoloji ve Biyoçeşitlilik Araştırmaları ile NASA'nın çalışmalarına destek olmak amacıyla kurulmuştu. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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