4 yaşındaki çocuk, saklambaç oynarken girdiği çöp kovasında sıkışıp kaldı - Haberler

4 yaşındaki çocuk, saklambaç oynarken girdiği çöp kovasında sıkışıp kaldı
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te arkadaşlarıyla saklambaç oynarken girdiği çöp kovasında sıkışan 4 yaşındaki Vahid Elhallef, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Arkadaşlarıyla sokakta saklambaç oynayan Suriye uyruklu Vahid Elhallef gizlenmek için çöp kovasına girdi. Küçük çocuk, çöp kovasında sıkışınca çığlık atmaya başladı.
KURTARMA ÇALIŞMALARI 2 SAAT SÜRDÜ
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çocuğu yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtardı. Aile, çocuklarını kurtaran ekiplere teşekkür etti.
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa