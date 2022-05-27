4 yaşındaki çocuk, saklambaç oynarken girdiği çöp kovasında sıkışıp kaldı - Haberler

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4 yaşındaki çocuk, saklambaç oynarken girdiği çöp kovasında sıkışıp kaldı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te arkadaşlarıyla saklambaç oynarken girdiği çöp kovasında sıkışan 4 yaşındaki Vahid Elhallef, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Arkadaşlarıyla sokakta saklambaç oynayan Suriye uyruklu Vahid Elhallef gizlenmek için çöp kovasına girdi. Küçük çocuk, çöp kovasında sıkışınca çığlık atmaya başladı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI 2 SAAT SÜRDÜ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çocuğu yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtardı. Aile, çocuklarını kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Minik Vahid, saklambaç oynarken girdiği çöp kovasında sıkışıp kaldı

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, Suriye, 3. Sayfa, Haberler

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Yorumlar (1)

oturan:

saklanacak yer bulamadın mı kuzum

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