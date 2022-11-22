Sakızın bir de böyle özelliği varmış! Antalya'da hırsızın cami kasasından paraları çalma yöntemi hayrete düşürdü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir camiye giren hırsız, çelik kasadaki paraları çalmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Çiğnediği sakızı yanındaki çelik tele yapıştıran hırsız paraları kısa sürede çalarken, o anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde caminin çelik kasasındaki paraları sakız yapıştırdığı telle çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Hacı Mehmet Turgay Cami İmamı Mehmet Emin Urhan, yardımların toplandığı çelik kasada biriken paraların yerinde olmadığını görünce şaşkınlık yaşadı. Güvenlik kameralarını izleyen imam Urhan, paraların bir kişi tarafından çalındığını belirledi.

ÇİĞNEDİĞİ SAKIZLA HIRSIZLIK YAPTI

Görüntülerde, üzerinde kırmızı kapüşon olan bir şahıs, cemaatin tamamının çıkmasını bekledikten sonra kasaya gittiği, çiğnediği sakızı yanında getirdiği çelik tele yapıştırdıktan sonra delikten aşağıya salıp, kasa içerisindeki kağıt paraları yapıştırarak aldığı görüldü. Şüphelinin caminin bir köşesine bağdaş kurarak oturduğu ve uzun süre cemaatin çıkmasını beklediği görüldü.

İLK OLAY DEĞİL!

İmam Urhan, bu olayın 2 gün üst üste yaşandığını belirledi. Şahsı cami etrafında keşif yaparken gören Urhan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, kamera görüntüsünden alınan fotoğrafla şüpheliyi arama çalışmalarına başladı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi kısa süre içerisinde Doğu Garajı yakınlarında yakaladı. Getirildiği camide imam tarafından teşhis edilen hırsızlık şüphelisinin yabancı uyruklu olduğu ve üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.