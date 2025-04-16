Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın! Bir kişi hayatını kaybetti

Şakir Paşa Ailesi dizisinin başına yine talihsiz bir olay geldi. Daha önce platosu kül olan dizinin bu kez Büyükada'daki setinde yangın çıktı.

SET AMİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Büyükada'nın Nizam Mahallesi'nde yer alan ve şu sıralar " Şakir Paşa Ailesi : Mucizeler ve Skandallar" dizisinin çekimlerinin yapıldığı tarihi konakta öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangında set amirinin hayatını kaybettiği öğrenildi. adagazetesi.com.tr'nin aktardığı bilgiye göre, hayatını kaybeden kişinin, dumandan zehirlenme mi yoksa kalp krizi mi nedeniyle öldüğü otopsi sonrasında kesinleşecek. Cenaze, Büyükada Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı.

PLATOSU YANMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda, Osmanlı'nın önemli ailelerinden biri olan 'Şakir Paşa ailesinin hayatını konu alan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinin Kartal'daki platosunda büyük bir yangın çıkmıştı. Bin 200 metrekarelik dev platoda çıkan yangında dizinin Büyükada'daki köşkünü canlandıran dekor tamamen kül olmuştu.