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Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu? RTÜK sebepleri sıraladı

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Başrolünde Fırat Tanış'ın yer aldığı, yayınlandığı günden bu yana tartışmaların odağında yer alan Şakir Paşa ailesi dizisiyle ilgili RTÜK açıklama yaptı. Kayınpeder ile gelin arasında yaşanan ilişki nedeniyle ceza alan Şakir Paşa Ailesi dizisi mahkeme kararı ile durdurulmuştu.

Şahin, sosyal medya hesabından, İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesince NOW TV'de yayınlanan " Şakir Paşa Ailesi : Mucizeler ve Skandallar" dizinin mevcut bölümlerinin yayını ile yeni bölümlerin çekimlerinin durdurulması kararına ilişkin açıklamada bulundu.

AYKIRI SAHNELERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Diziye, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasına aykırı olan sahneleri sebebiyle ağır müeyyideler uyguladığını belirten Şahin, şeref ve haysiyetin, toplumsal yaşamda her bireyin sahip olduğu kişisel değerler olduğunu kaydetti.

Şahin, kişilerin şeref ve haysiyetlerine yönelik saldırıların kimi zaman yazıyla gerçekleşebileceği gibi kimi zaman da davranışlarla ortaya çıkabildiğine dikkati çekti.

MAHKEME KARARI İLE DURULDU

Yasaların, kişilerin şeref ve haysiyetini hedef alan bu tür sözlü ve yazılı saldırıların radyo ve televizyon yayınları ile gerçekleşmesi durumunda RTÜK'e önemli sorumluluklar yüklediğini hatırlatan Şahin, "Belirtmek gerekir ki özellikle televizyon yayınlarında hem söz hem de görüntünün bir arada bulunması, haysiyete yönelik saldırının etkisini daha da artırmaktadır. Radyo ve televizyon yayınlarıyla gerçekleşen kişilik hakkı ihlallerinin tekrarlama olasılığının yüksekliği nedeniyle saldırı sona ermiş bile olsa etkilerinin devam edeceği yönünde öğretide karine oluştuğu bilinmektedir." ifadesini kullandı.

RTÜK Başkanı Şahin, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, 6112 sayılı 'Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 'Medya hizmet sağlayıcının bağımsızlığı ve sorumluluğu' başlıklı 6'ncı maddesi, 'Yayın hizmetlerinin içeriğine ve yayınlanmasına önceden müdahale edilemez ve yayınların içeriği önceden denetlenemez.' hükmünü içermektedir. Ayrıca, Anayasa'nın 'Mahkemelerin Bağımsızlığı' başlıklı 138'inci maddesi 'Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.' hükmünü içermektedir. Üst Kurulumuz İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığınca anılan mahkeme kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi normlar hiyerarşisi bakımından Anayasal bir zorunluluk olup, ihlal durumunda ilgili konunun 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinde düzenlenen yayın hizmeti ilkeleri kapsamında değerlendirilecektir."

BU HAFTA YAYINLANMAYACAK

NOW dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Şakir Paşa'nın torunları Joanne Aliye Noonan Kutup, Diana Deniz Noonan, Ömer Derya Kabaağaçlı, Sibel Kabaağaçlı, Murat Can Önce ve Cem Noonan'ın mahkemeden aldırdığı tedbir kararının kanala tebliğ edilmesi nedeniyle bu hafta ekrana gelmeyecek. Dizinin tekrar yayınları da mahkeme kararıyla iptal edildi.

MEDYAPIM YASAL YOLLARA BAŞVURACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın yapım şirketi Medyapım, 24 Şubat Pazartesi günü avukatlarıyla kararın iptali için hukuki girişimlerde bulunacak.

Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu? RTÜK sebepleri sıraladı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıfatih cega:

Çok iyi olmuş kapatıldığı. Darısı diğer dizilerin başına

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

tarihimizde çok çok faydalı işler yapmış kişilerin hayat hikayelerini anlatmayan bu zihniyet böyle rezillikleri neden milletin önüne sürer ALLAH bu milleti ahlakıyla oynayanları kahretsin buna sebeb olanlarıda para karşılıgı kndini sanat adı altında böyle rezilliklere fayda sağlayanlarıda islah etsin yazıklar olsun ki bunları izleyenlere destek olanlara

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Haber YorumlarıSalim:

EYYYYY RTÜK KEŞKE AYNI HASSASİYETİ REZALET OLAN SABAH KUŞAGINDAKİ PROĞRAMLARADA UYGULASANIZ !!!!!!

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Haber YorumlarıKadir Tokay:

Hoşuna gitmeyen, beğenmeyen izlemez kardeşim. Kimse kimseye zorla dizi seyrettirmiyor. O yanlış, bu yanlış, o hatalı, bu doğru yapmıyor. Suudi arabistan bile bizden daha özgür neredeyse.

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Haber YorumlarıMahmutabla:

Sonunda RTÜK ilk defa adam gibi birşey yaptı.

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Haber YorumlarıFatih Yavuz:

Beter tarafı şu; Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı), babasını bu yüzden (Geliniyle ilişkiye girdiği için) vurup cezaevine girmişti. O dönem, cezaevi sonrası kalebentlik yani sürgün uygulaması vardı, öykü ve roman yazarlık serüveni de sürgün gittiği şimdinin Bodrum'unda başladı. Şakir Paşa soyu olsa olsa, olayın oluş şeklindeki detaylara itiraz edebilir.

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