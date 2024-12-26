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"Şakir Paşa Ailesi" dizisinin köşkü kül oldu! Sabotaj mı, kaza mı?

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"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" isimli dizinin platosunda yangın çıktı. Çekimlerin yapıldığı köşk tamamen yanarken yapım şirketi yaptığı açıklamada, "O sırada sette bir çalışma olmaması ve kimsenin bulunmaması nedeniyle, uzman ekipler yangının çıkış sebebini ve sabotaj ihtimalini kapsamlı olarak değerlendirmektedir." ifadesini kullandı.

"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin Kartal, Çavuşoğlu Mahallesi, Namık Kemal Caddesi'nde bulunan platosunda dün saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Yangında çekimlerin yapıldığı köşk tamamen yandı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında can kaybı yaşanmazken sabotaj iddiaları gündeme geldi.

"EKİPLER SABOTAJ İHTİMALİNİ DEĞERLENDİRİYOR"

Yapım şirketi tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu gece saat 01.30 civarında çekimlerimizin yapıldığı platoda büyük bir yangın çıktı ve ne yazık ki Şakir Paşa Köşkü tamamen yandı. O sırada sette bir çalışma olmaması ve kimsenin bulunmaması nedeniyle, uzman ekipler yangının çıkış sebebini ve sabotaj ihtimalini kapsamlı olarak değerlendirmektedir." denildi.

Şakir Paşa Ailesi dizisinin köşkü kül oldu! Sabotaj mı, kaza mı?

"DİZİYE ARA VERMEK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Açıklamanın devamında, "Bu pazar 3. bölümümüzü sizlerle buluşturduktan sonra dizimize kısa bir ara vermek zorunda kalacağız. Çok kısa sürede köşkü tekrar inşa ederek çekimlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu yangın sırasında can kaybı olmaması en büyük tesellimiz." ifadelerine yer verildi.

Şakir Paşa Ailesi'nin torunları geçen hafta bir açıklama yayınlanmış ve açıklamada "Dizi bizden izin alınmadan çekiliyor" ifadeleri kullanılmıştı. Ayrıca ailenin torununun çocuğu da yayının durdurulması için dava açmış ancak talebe takipsizlik kararı çıkmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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