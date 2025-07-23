Sakarya ve Bilecik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Sakarya ve Bilecik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor
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Sakarya'nın Geyve-Pamukova ilçesindeki orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'e sıçradı. Yangına müdahale devam ediyor, alevler yerini dumanlara bıraktı.

Sakarya'da çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Sakarya'nın Geyve- Pamukova ilçeleri arasındaki ormanlık alanda 3 gün önce başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Bilecik'in Osmaneli ilçesine ilerlemişti. Yangın sonrası ilçeye bağlı Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı dün bölgede incelemeler yaparak, "Gün içerisinde 8 uçak, 14 helikopter, 370 kara aracı, muhtelif türden araçlar ve bin 500 personelle var gücümüzle mücadeleye devam ediyoruz. Daha önce söndürülmüş alanlarda yeniden alevlenmeler oldu. Dört farklı noktada arkadaşlarımız mücadele ettiler. Onlardan ikisinde risk kalmazken, diğer iki noktadaki yangınlar devam ediyor. Bütün arkadaşlarımız gece boyunca müdahaleye devam edecekler, gerekli tertibatı almış durumdalar. Osmaneli ilçe merkezi ile ilgili herhangi bir riskin olmadığını buradan ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Rüzgar etkisi azalınca alevler yerini dumanlara bıraktı

Bölgede 3 gündür aralıksız devam yangına 8 uçak, 14 helikopter, 370 kara aracı, muhtelif türden araçlar ve bin 500 personelle müdahale ediliyor. Alevler bu sabah itibariyle yerini dumanlara bırakırken, soğutma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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