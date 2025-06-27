Sakarya Taraklı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınamadı

Sakarya Taraklı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınamadı
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, gece saatlerinde de kontrol altına alınamadı. Yangın sebebiyle çevre mahallelerdeki 100 vatandaş tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalarını devam ettiriyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını gece saatlerinde de kontrol altına alınamadı. Bölgeyi saran alevler zifiri karanlığı aydınlatırken, yangın bölgesi havadan görüntülendi.

Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayılan yangını söndürebilmek için ekipler seferber oldu. Alevlerin kontrol altına alınması için tüm birimlerin seferber olduğu olayda yangın çevre yerleşim yerlerine yaklaşması sebebi ile Sakarya Valiliği tarafından tedbir amaçlı Aydınlar ve Çamlık mahallelerinde toplam 100 vatandaş tahliye edildi. Saatlerdir süren yangın gece de kontrol altına alınamadı. Gecenin karanlığını alevler aydınlattı. Yangın bölgesi dron ile havadan görüntülendi.

"Yangından etkilenen herhangi bir vatandaş bulunmamaktadır"

Öte yandan, Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bu saat itibarıyla Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden (SAKOM) alınan bilgiye göre, yangından etkilenen herhangi bir vatandaş bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, muhtemel risklere karşı her türlü tedbiri alarak sahada hazır şekilde görev yapmaktadır. Yangının tamamen kontrol altına alınması ve muhtemel yeni risklerin önlenmesi amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir" denildi.

Öte yandan, yangının gece boyunca da kontrol altına alınamaması üzerine bölgedeki ekipler teyakkuzda bekliyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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