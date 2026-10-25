Sakarya Sapanca'da operasyonda 3 kişi yakalandı, 191 gram kokain ele geçirildi

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda, İstanbul'dan kente uyuşturucu getirdiği tespit edilen 3 kişi yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 191 gram kokain ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sapanca Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine geçit vermedi. Ekipler; Y.E.K. (18), B.Ş. (17) ve A.B.A. (22) isimli şahısların İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin izini süren narkotik polisleri, şahısları Sapanca ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında 191 gram kokain maddesi ele geçirildi.

1 tutuklama, 2 adli kontrol

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E.K. ve B.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.B.A. isimli şüpheli ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı