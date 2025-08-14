Sakarya Otoyolu'nda Tır Kazası: Bariyerler Yola Savruldu

Sakarya Otoyolu'nda Tır Kazası: Bariyerler Yola Savruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, bariyerlere çarptı ve yola savruldu. Kazada bir kamyonet de bariyerlere çarparak kaza yaptı. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tırın çarptığı bariyerler yola savruldu. Aynı istikamette ilerleyen bir kamyonet sürücüsünün de aniden önüne fırlayan bariyerlere çarptığı kazada otoyolun her iki istikametinde de uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kocaeli istikametine ilerleyen M.D. (30) kontrolündeki 41 AHY 618 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerleri adeta biçerek yola savurdu. Arkadan aynı istikametten gelen ve plakası öğrenilemeyen E.Y. (37) idaresindeki kamyonet sürücüsü de savrulan bariyerlerden kaçamayarak kazaya karıştı. Otoyolun her iki istikametinde de uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve otoyol jandarması ekipleri sevk edildi.

Bölgede bir süre aksayan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılması ve yola saçılan bariyer parçalarının temizlenmesinin ardından normal seyrine döndü. Maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Özlem Çerçioğlu ile birlikte 3 belediye başkanı daha CHP'den istifa etti

Çerçioğlu ile birlikte 3 belediye başkanı daha CHP'den istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Van Gölü canavarı' tartışmalarını alevlendirecek yeni görüntü

"Van Gölü canavarı" tartışmalarını alevlendirecek yeni görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.