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Sakarya Otoyollarındaki Trafik ve Asayiş Hizmetleri Jandarmaya Devredildi

Sakarya Otoyollarındaki Trafik ve Asayiş Hizmetleri Jandarmaya Devredildi
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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, otoyollarda trafik ve asayiş hizmetlerini devralarak, 31 araç ve 154 personel ile hizmet vermeye başladı. Devir töreninde jandarma, güçlü ekipmanlarıyla suçla mücadeleye devam edeceğini açıkladı.

Sakarya'da otoyollarda trafik ve asayiş hizmetleri Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na devredildi.

İçişleri Bakanlığı'nın "Otoyollarda Polis - Jandarma Sorumluluk Alanı" konulu emri ile otoyollarda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluğunda olan trafik ve asayiş hizmetleri, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na devredildi. Bu çerçevede Sakarya Valiliği koordinesinde 14 Ekim tarihinde jandarmanın otoyolda kullanacağı 31 araç, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle tanıtılmıştı. 15 Ekim Salı günü ise otoyol Akyazı gişelerinde gerçekleştirilen hayırl olması için havan kesiminin ardından Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, otoyol trafik hizmetlerini devir aldı. Devir töreninde İl Jandarma Komutanı Nejdet Karaca tarafından, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'a çiçek takdim edildi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, 15 Ekim 2024 tarihinden itibaren 31 araç ve 154 personel ile tüm otoyol trafik ve asayiş hizmetlerini yürütmeye başladı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Gelişmiş teknolojimiz, güçlü araçlarımız ve aidiyet duygusu yüksek personellerimizle durmadan yorulmadan tüm asayiş ve trafik hizmetlerine aralıksız devam ederek, suçla mücadelede daha caydırıcı olacağız" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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