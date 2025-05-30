Sakarya'nın Taraklı İlçesinde Samanlık Yangını Evde Büyük Hasara Neden Oldu

Sakarya'nın Taraklı İlçesinde Samanlık Yangını Evde Büyük Hasara Neden Oldu
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde samanlıkta başlayan yangın, bitişiğindeki boş ahşap eve sıçradı. Yangın itfaiye ve Orman İşletme ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ev kullanılamaz hale geldi ve inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde samanlıkta başlayan yangın bitişiğindeki eve sıçradı. İtfaiye ve Orman İşletme ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Alballar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı samanlıkta başlayan yangın, bitişikte bulunan boş ahşap eve sıçradı. Alevlerin adeta geceyi aydınlattığı yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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