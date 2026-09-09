Sakarya’nın 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Sakarya'da polis ekiplerince 3 farklı ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Erenler, Arifiye ve Akyazı ilçelerinde 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda G.D. (28), E.T. (34) ve Ü.A. (26) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramalarda; 66 kilo bonzai yapımında kullanılabileceği değerlendirilen 22,20 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 9 kilo bonzai yapımında kullanılabileceği değerlendirilen 6 parça halinde 2,89 gram Asentetik kannabinoid hammaddesi ile 7,20 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden Ü.A. adli kontrolle serbest bırakılırken, G.D. ve E.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı