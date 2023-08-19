Sakarya Nehri'nde Aranan Adamın Cesedi Bulundu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yaklaşık 6 aydır aranan 61 yaşındaki adamın cesedi aracıyla birlikte Sakarya Nehri'nde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 61 yaşındaki Mithat Ertürk 4 Şubat 2023 tarihinden beri aranıyordu. Sakarya Nehri'nde araç görüldüğü ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ile AFAD ekipleri aracı nehirden çıkardı. Çıkarılan araç içerisinde cansız bedeni bulunan kişinin 61 yaşındaki Mithat Ertürk olduğu belirlendi. Ertürk'ün cansız bedeni Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - SAKARYA