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Sakarya Kaynarca'da sağanak sele dönüştü, su baskını yolu trafiğe kapattı

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Sakarya Kaynarca'da sağanak sele dönüştü, su baskını yolu trafiğe kapattı
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Sakarya Kaynarca'da dün gece başlayan sağanak, bazı bölgelerde sele dönüştü; su baskınları ve dere taşkınları yolu trafiğe kapattı. Yeni Mahalle'de biriken su yolu kaplayınca güzergah kapandı, yolda mahsur kalan sürücü o anları kayda aldı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde sele dönüştü. Zaman zaman şiddetini artıran yağışın sebep olduğu su baskınları ve dere taşkınları yolu trafiğe kapattı.

Sakarya'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış, Kaynarca ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Aralıklarla devam eden yağış, zaman zaman sağanak şeklinde şiddetini artırdı. Yağışın ardından ilçenin bazı bölgelerinde cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Yeni Mahalle mevkiinde ise yağışın etkisiyle yolda su baskını meydana geldi. Biriken suyun yolu kaplaması üzerine güzergah trafiğe kapandı. Bir sürücü ise o anları kayda alarak yolda mahsur kaldığını belirtti. Yağışın devam ettiği ilçede ekipler, olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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