Haberler

Sakarya Karasu'da taşkın nedeniyle ilk ve ortaokullar yarın da tatil edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Karasu'da taşkın nedeniyle ilk ve ortaokullar yarın da tatil edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Darıçayırı Mahallesi'nde sağanak sonrası baraj sularının taşmasıyla mahalle merkezi sular altında kaldı. Taşkın nedeniyle ilk ve ortaokullar bugün ve yarın tatil edildi; mahsur kalan iki aile kurtarıldı, ev ve tarım arazileri zarar gördü.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından adeta göle dönen mahallede ulaşım kepçe ve traktörlerle sağlanıyor.

Sakarya'da etkisini sürdüren kuvvetli sağanak, Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi'nde taşkına sebep oldu. Aralıksız devam eden yağışların ardından baraj bölgesinde biriken suların taşmasıyla mahalle merkezi sular altında kaldı. Tahliye hattından taşarak mahalleye ulaşan suların seviyesi yer yer 1 metreyi aştı. Bugün tatil edilen ilk ve ortaokul taşkın sebebiyle yarın da tatil edildi.

Evleri su bastı, tarım arazileri göle döndü

Taşkın sebebiyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su basarken, bölgedeki tarım arazileri de zarar gördü. Yağışın etkisini artırmasıyla mahallede ulaşım ve günlük yaşam da olumsuz etkilendi. Sel sularının yolları kaplaması sebebiyle mahallede ulaşım güçlükle sağlanırken, vatandaşlar ve ekipler kepçe ile traktörleri kullanarak bölgedeki ulaşımı sürdürüyor. Selin esir aldığı mahallede ise vatandaş ve hayvan kurtarma operasyonları gerçekleştirildi. Mahallede taşkının etkileri devam ediyor.

"Mağdur olan var ama mahsur kalan yok"

Darıçayırı Mahallesi Muhtarı Ahmet Demiral, "Sel felaketi yaşadık. Burada olan bütün ekiplere teşekkür ederim. 1969 yılında babam sel felaketi sebebiyle Almanya'ya gitmişti işçi olarak. O zamandan bu zamana kadar bu sorunu çözemedik. Ben yetkililerden bu problemin çözülmesini istiyorum. Sabah 07.30'dan beri bu şekilde ve sular azda olsa çekilmeye başladı. Ulaşımı iş makineleri ve traktörlerle karşılıyoruz. SASKİ müdürüne teşekkür ediyorum. Mahsur kalan iki aile vardı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince onları botlarla evlerinden aldık ve güvenli bölgelere sevk ettik. Mağdur olan var ama mahsur kalan yok. Sadece suların çekilmesini bekliyoruz, temennimiz yağmurun yağmaması. Dükkanlara ve bazı evlere su girdi. AFAD yarın gelip hasar tespiti yapacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 59 sitede yayınlandı.
Ferhat Gündoğdu'nun gözaltı sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı

Türk futboluna yön veren isim gözaltında! İşte ilk görüntüsü
Burdur'da 85 yaşındaki sürücü kızının ihbarıyla trafikte durduruldu

Kızı ihbar etti, yarı yolda polis durdurdu
Casusluk davasında üçüncü duruşma: İmamoğlu ve Yanardağ'ın tutukluğuna devam kararı verildi

Casusluk davasında İmamoğlu ve Yanardağ hakkında karar verildi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gündemi sarsan iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu görevini bırakıyor

Ahmet Çakar'dan gündeme bomba gibi düşen iddia
ABD'de 200 yıl sonra bir ilk! 31 yıl önceki cinayet için idam

ABD'de 200 yıl sonra bir ilk! Yarın idam edilecek
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin tüm mal varlıklarına dondurma talebi
Alacak-verecek meselesi yüzünden ağabeyini vurdu

Gözünü bile kırpmadı! Vurduğu kişi düşmanı değil, en yakını
Türk futbolunda deprem büyüyor! Bütün hakemler ifadeye çağrılıyor

Yangın büyüyor! Bütün hakemleri çağırdılar
Canlı yayın yaparken tacize uğrayan kadın çılgına döndü!

Canlı yayın yaparken tacize uğrayan kadın çılgına döndü!
Kızıyla ekmek almaya giderken motosiklet çarptı! Korku dolu anlar kamerada

Kızının elinden tutmuş ekmek almaya gidiyordu! Baba-kız dehşeti yaşadı