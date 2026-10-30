Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sakarya Karasu'da 24 yıl 10 ay hapis cezası olan uyuşturucu taciri yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde "Sokaklar Güvende" operasyonunda hakkında 24 yıl 10 ay 57 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen "Sokaklar Güvende" operasyonunda, hakkında 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Karasu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan saha ve takip çalışmalarında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 24 yıl 10 ay 57 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç.'nin (36) Karasu ilçesinde olduğu tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla yakalanan S.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken temas: Aliyev'in yokluğunda Bayramov'u kabul etti

Aliyev'in katılmadığı zirvede dikkat çeken görüşme
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafik denetiminde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek

Denetimlerde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
Eski eş dehşeti! İki çocuğunun annesini katledip son kurşunu kendine sıktı

İki çocuğunun annesini katledip son kurşunu kendine sıktı

Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı

Eski eşini öldürüp intihar etti! Cebinden çıkan not korkunç
Binance'deki 6,3 milyar dolarlık tarihi vurgunda Kuzey Kore şüphesi

Oklar onu gösteriyor! İddia doğruysa durum hayli vahim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 ülkede yayımlanan makale! Türk dünyasına çağrı yaptı

7 ülkede aynı anda yayımlandı! Erdoğan'dan hayati çağrı: Artık zaruret
Likya Yolu'nda 16 gündür aranan Alman turistten acı haber! Cansız bedeni kayalıkta bulundu

16 gündür aranan Alman turistten acı haber! Kayalıkta bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi

Kritik süreçte manidar kare!