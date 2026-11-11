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Sakarya, İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

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Sakarya, İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Sakarya, İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı
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Sakarya merkezli İstanbul ve Bursa'da 5-7 Kasım'da düzenlenen 3 operasyonda 'yeni nesil suç örgütleri'ne yönelik gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin 7 eylem hazırlığında olduğu, polis süsü vererek 2 kuyumcuyu gasp ve 4 iş yerine silahlı eylem planladığı belirlendi.

Sakarya merkezli 3 ilde "yeni nesil suç örgütleri"ne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında 5-7 Kasım tarihleri arasında Sakarya merkezli İstanbul ve Bursa'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda örgüt mensupları Z.K. (60), İ.B. (27) ve E.Ö. (19) yakalandı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin farklı illerde 7 ayrı eylem hazırlığında oldukları tespit edildi. Şüphelilerin polis süsü vererek 2 ayrı kuyumcuyu silahla gasp etme, 4 iş yerine yönelik silahlı eylem ve 1 şahsa yönelik silahlı saldırı planlaması yaptıkları, ancak eylemleri gerçekleştiremeden yakalandıkları belirlendi. Ayrıca, yakalanan 3 şüphelinin değişik illerde 7 ayrı iş yerine yönelik kurşunlama ve kundaklama şeklinde gerçekleşen olaylarla da bağlantılı oldukları tespit edildi. Adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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