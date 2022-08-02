Sakarya haber | Sakarya'da korkunç olay: Sokak köpeğini vurmak isterken 3 çocuğu vurdu Sakarya haberleri: Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sokak köpeğini vurmak isteyen şahsın tüfeğinden çıkan saçmalar 3 çocuğa isabet etti. Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sokak köpeğini vurmak isteyen şahsın tüfeğinden çıkan saçmalar 3 çocuğa isabet etti. Yaralanan çocuklar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi. Olay, dün Serdivan ilçesi Selahiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Y. (56) isimli şahıs tüfeği ile sokak köpeğini vurmak istedi. Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada bölgede bulunan Y.T. (8), Z.T. (9) ve E.S.P. (9) isimli 3 çocuğa isabet etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrasında yaralı çocuklar hastaneye kaldırılırken şüpheli Y.Y. gözaltına alındı. Hastanede tedavileri tamamlanan çocuklar taburcu edildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Serdivan Sakarya 3. Sayfa Haberler

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